Psühholoog tuletab meelde: puhkus ei ole luksus, see on hädavajalik!

Tahame rohkem puhata, võiksime rohkem puhata, võimalik, et puhkame rohkem, kui ise seda arvame – kuid kahtlemata ei tunne me end puhanuna. Ma ei ole ka ise eriti hea puhkaja, või vähemasti polnud, kuni hakkasin sellele teemale keskenduma. Kui ütlesin sõpradele, et pärast emotsioonidest, ajatajumisest ja raha psühholoogiast kirjutamist hakkasin kirjutama raamatut puhkamise kohta, oli nende sage vastus: «Aga sa ju töötad alati. Sa ei puhka kunagi!»

Kui keegi küsib, kuidas mul läheb, vastan üldjuhul: «Hästi, kiire on, isegi liiga kiire.» See näib minu elu kohta kehtivat, kuid kui palju sellest on ka staatuse näitamiseks? Kui ütled, et sul on kiire, tähendab see, et sind tahetakse. Sa oled nõutud. Kasutades ajauurija Jonathan Gershuny sõnu, on hõivatusest saanud nn aumärk. Erinevalt 19. sajandist näitab 21. sajandil positsiooni ühiskonnas töö, mitte jõudeolek. Meie hõivatus illustreerib, kui tähtsad me oleme, kuid samal ajal tunneme end rampväsinuna.