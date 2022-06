Milline raamat valida, et end lugedes välja puhata?

Kui on soov puhata, siis mida ütlevad tõendid selle kohta, millist raamatut lugeda? Ehk mäletad, et mänglevad lugejad ütlesid, et nende emakeeleõpetaja nimetaks pea pooli nende loetud raamatutest rämpsuks. Kas peaks püüdma õpetajale muljet avaldada? Või mitte? Konkreetne raamat, mida lugeda, sõltub isiklikest eelistustest, kuid peamine on valida selline, mis viib sind Csíkszentmihályi voo-olekusse. See olek on nii kõikehõlmav, et sa ei märka isegi aja möödumist. Seekord pole tegemist juhuga, kus aeg lendab, kuna sul on nii lõbus. See on, nagu kogeksid midagi, mis asub ajast väljaspool. Tema optimaalse kogemuse teooria järgi ei loe miski muu, kui oled haaratud õigesse tegevusse. Selleks et tegevus kutsuks esile voo-oleku, tuleb täita eri tingimusi: see nõuab natuke pingutust, kuid see on sinu võimete piirides ja annab teatava vahetu rahulduse.