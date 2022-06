Urmas Roosimaa uuest raamatust: Eesti autoralli on olnud hästi varjatud saladus

«Kui keegi teab, et ta isa, vanaisa või tuttav sõitis omal ajal rallit ja pole enne kuskilt selle kohta andmeid leidnud, siis suure tõenäosusega on nüüd see info kaante vahel,» ütles raamatu eestvedaja ja autor Urmas Roosimaa. «Teine asi on huvi ralliajaloo vastu – kust me tegelikult tuleme. Kui täna on inimene avastanud, et autoralli paneb ta südame põksuma, siis usun, et laiem seltskond ei tea fakte, mis on kunagi toimunud. Eesti autoralli on olnud hästi varjatud saladus, millest kõik natukene midagi teadsid ja mäletasid, kuid üldpilti pole kellelgi ette näidata. Tobe oleks olnud kogutud materjal seisma jätta. Raamatud on tehtud missioonitundega. Kui sul on ala, millele oled andnud sõrme, kuid see on võtnud terve käe, siis see on kummardus sellele alale ja soov jagada seda tulevaste põlvedega. See tuli ära teha.»