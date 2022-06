GALERII JA VIDEO ⟩ Ilmus raamat Eesti riigipreemiatest

Akadeemia president Tarmo Soomere ütles raamatuesitlusel, et raamatu peamine väärtus on see, et siin on kõik riigipreemiad ühtede kaante vahel – üks ei ole tähtsam kui teine, kõik nad täiendavad üksteist. Kuigi auhinnatute tegemisi on kajastatud eri väljaannetes ja žanrides, tuleb seda teha veel ja veel: «Tarkusel ja saavutustel, millest mõistetaval moel teised osa või aru ei saa – sel pole lihtsalt mõtet. See on nagu prohvet, kes teab, aga ei räägi,» sõnas ta.