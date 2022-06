Zoe Saldana soovitab teost, mille lugemine ta kolmeks päevaks nutma ajas

«Tõsi ta on, et Stephen King kirjutab selles raamatus inimpsühholoogiast ja sukeldub selle salasoppidesse, kuid nendes lugudes on ka palju ilu ja vabanemist,» kiitis ta.

«Minu lemmik on «Shawshanki lunastus». Üks tegelane, Andy, ei kaota lootust. Tema kongikaaslane Red ei tundnud midagi peale meeleheite. Lõpus nakatas aga Andy ka teda lootusega. Sellel lool on täiesti imeline lõpp. Pärast selle lugemist nutsin kolm päeva.»

Stephen King «Isemoodi aastaajad». Foto: Kirjastus Fantaasia

Stephen Kingi «Isemoodi aastaajad» koosneb neljast jutust, millest kolme järgi on tehtud tuntud filmid.

«Shawshanki lunastus» on kõigist Kingi filmiversioonidest kõige populaarsem ja kriitikute poolt kõige rohkem kiidetud. Ebaõiglaselt süüdimõistetud Andy Dufresne on kannatlik ja otsusekindel, tundudes isegi vangis kuidagi vabana, mõjutades sellega oma kaasvange ja eelkõige oma sõpra Redi, meest, kes suudab «kõike hankida». Andy suudab valvurid ja vanglaülema üle kavaldada ja neile omapärasel viisil kätte maksta.

Lugemist väärivad ka teised lood raamatus.

«Andekal õpilasel» Todd Bowdenil on head hinded, korralik perekond ja töö postiljonina. Kuid ta kohtub mehega, kes hakkab teda teistmoodi õpetama: Mr. Dussanderiga. Aastakümneid tagaotsitud massimõrvar Dussanderil on siiani õnnestunud pääseda. Todd teab kõike Dussanderi võikast minevikust. Piinamistest ja tapmistest. Kuid Todd ei taha teda üles anda. Todd tahab teada rohkem. Palju rohkem. Teadmata, et ta end niimoodi pikkamööda Dussanderi võimu alla annab... Selle jutu järgi on tehtud film «Apt Pupil».

«Laip» räägib neljast sõbrast, kes lähevad otsima ühe koolipoisi laipa, lootes selle abil kuulsaks saada, välja pääseda väikelinna elust ja vabaks saada oma vägivaldseist, ükskõiksetest või kriminaalse taustaga perekondadest. Teel ähvardavad neid ohud ja seisab ees võitlus elu ja surma peale. Selle järgi on tehtud film «Stand By Me».