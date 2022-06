KATKEND ⟩ «Te ütlete, et Agatha Christie maja raamatukogus on surnukeha?»

«Konstaabel Greensticks,» ütles Phyllida oma kõige tõsisemal toonil, «see ei ole naljaasi. Üks mees on mõrvatud ja ma soovitan teil selle asjaga viivitamatult tegelema hakata.»

Lõpuks, veendununa, et konstaabel täielikult mõistis olukorra tõsidust, pani ta telefonitoru hargile, olles samal ajal väga hästi teadlik sellest, et operaator, kes oli nende kõne ühendanud, oli arvatavasti omakorda telefonikõnesid tegema hakkamas, et uudist edasi rääkida.

Phyllida tähelepanu langes vaesele härra Waringule ... ta kaldus arvama, ehkki polnud täiesti veendunud, et see oli mehe nimi; lõppude lõpuks ei olnud tema saabumist eelmisel õhtul oodatud, ja päris kindlasti ei olnud teda külaliste nimekirjas olnud. See oli vaid üks paljudest ootamatute külalistega seotud probleemidest.

Phyllida tundis ahvatlust vaesele mehele tekk peale laotada, aga otsustas, et on parem sündmuspaika mitte rikkuda. Härra Waring oli noor, hilistes kahekümnendates, helepruunide juuste ja sama tooni vuntsidega. Tema riietus oli stiilne: püksid olid küll kaubamajast valmiskujul ostetud, mitte õmmelda lastud, kuid sellegipoolest elegantsed. Tal oli seljas esmaklassilisest villasest kangast peenelõikeline mantel, mis oli moes olnud vaid kaks aastat tagasi. See oli puhas ja sel oli, nagu Phyllida rahulolevalt märkas, täiesti terve palistusega alumine äär. Tema arvates oli rippuv alläär esimene märk hoolimatusest üksikasjade ja välimuse suhtes ning sai tavaliselt kinnitust teistel viisidel.