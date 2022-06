Miks joogaõpetaja valimine on nagu parima sõbra valimine

MaiWistiku looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et joogat saab küll omal käel õppida, kuid ta soovitab algajal siiski võtta mõned eratunnid, et käia koos üle kehahoid, saada paika hingamine ning kontrollida, mis asendites on mugav olla. Üksi alustades ei pruugi inimene end päriselt näha ja ainult oletab, et võtab õige asendi. Tegelikkuses on aga vaja asendit mugandada, et mitte liiga teha või end sootuks vigastada. Kui soovid aga hakata joogat õppima raamatu abil, soovitab Mai-Liis teha praktikaid peegli ees. Pea silmas ka seda, et üle valu ei tohi kunagi ühtegi harjutust sooritada. Kehale tuleb aega anda ja regulaarselt joogat praktiseerida, siis tulevad ka tulemused. Märka iseenda liikumist asanate vahel ning seda, mis sind kinni hoiab, astumaks sammukese sügavamale oma isiklikus praktikas. Kõik, mis toimub joogamatil, on peegeldus argielust ja vastupidi.

Joogaõpetaja Silja Siller ütleb, et joogaga tutvust teha ja põhiteadmisi raamatust õppida on ideaalne. Kuid ta paneb südamele, et jooga puhul on siiski alati oluline, et oleks ka õpetaja, kes saab anda tagasisidet ning sisendit iseseisva praktika jaoks. Kui alustada raamatust, tasub endale esmalt teha selgeks põhitõed - hingamine ja jooga filosoofia, ning alles seejärel füüsilised liikumised ja asendid ükshaaval ja aegamööda. „Jooga on aastatuhandeid vana praktika, mida antakse õpetajalt õpilasele edasi - see ei ole visuaalne ega ego toitmise praktika, see on kohalolemise ja tunnetamise praktika. Kui vaid omal käel raamatu kaudu õppida, siis ei näe ise end kõrvalt ja aastakümnete pikkused kogemused, mis õpetajatega kaasa tulevad, jäävad samuti saamata,“ selgitab ta ja lisab, et õpetaja valimine on nagu parima sõbra valimine. On oluline, et sobivad õpetaja väärtused, tema õpetusstiil, tema hääl, et tal on piisavad teadmised ja kogemused ning et inimesena õpetaja meeldib.