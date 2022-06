Eva-Maria Brock: miks häbeneda seda, mida sa loed?

Olen nõus, et kool peab tutvustama ja selgitama klassikat. Olen nõus, et klassika tundmine on vajalik, kuid see ei tohiks olla määravaks selle puhul, kes me oleme siis, kui meid ei mõjuta väline maitse või keskkond, mis meid pidevalt kujundada üritab. Nagu on öelnud Oscar Wilde: «See, mida sa loed siis, kui sa ei pea lugema, näitab, kes sa oled siis, kui sa saa sinna midagi parata, milline sa oled.» Seega on okei panna käest Tammsaare «Tõde ja õigus», sest süda ihkab lugeda Hargla «Frenchi ja Koulut», isegi siis, kui oled lähedal kolmekümnendale eluaastale ja õpid kirjandusteadust. Ilma et ma saaks sinna midagi parata, olen ma südames lapsemeelne fantasist.

Eskapism on okei

Kui tulevad ilusad ilmad ja on aeg minna puu alla logelema või randa merd nautima, siis ei ole kunagi minuga kaasas hinnatud, kullatud, pärjatud kirjandus ega Sirbi või Loomingu ajakiri, vaid just üks eskapistlik teos. Just see laseb mul tunda ennast nagu muretu laps, kellele kõik on veel lubatud, mitte stressist pulbitsev täiskasvanu, kellele on seatud parameetrid ja piirangud. Eskapism on okei. Meil on vaja ka heatundekirjandust, mis laseb puhata ega sunni meid tegema seda, mida me ei taha. Seda teeb meiega igapäevarutiin juba nagunii.