«Ma olen juba harjunud ja peaaegu ei tunnegi enam sööbivat lõhna.»

Läti proosa enfant terrible'iks nimetatud Guntis Berelis on öelnud, et hea proosa jaoks on kindlasti vähemalt ühte laipa vaja. Selle kriteeriumi järgi on jutukogumik «Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte» hea proosa. Läti-reisi plaanijatel tasub kõrva taha panna ka vihjeid, kuidas käituda maapiirkondade toidukohtades ja millest õigupoolest elavad turismitalud. Sellest, et lätlase lemmiktoit on teine lätlane, ei maksa mitte rääkidagi.

«Sa pead räimi tooma! Ja ära unusta Heideggeri!» karjub ülevalt õde. Ta on oma koopast välja roninud, teise korruse trepimademel üle käsipuu kummardunud ja vaimustub parajasti katkematust kassitantsust all esimese korruse esikus. «Tean juba, tean,» pomisen vaikselt omaette. Õele mu vastus korda ei lähe, ta tajub niigi, et ma ei saa endale vastuvaidlemist lubada. Hommik on vaevalt pihta hakanud, eine jääb pooleli, sest täna on meie räimepäev. Pean minema turule ja muretsema odavaid räimi, vähemalt kümme, aga parem kaksteist kilo, nii et jätkuks terveks nädalaks. Tõmban mantli selga ja püüan neid lõputuid kassivillatupse peoga maha nühkida. Ma ei kannata kasse, aga eriti ei kannata ma kasse, kui nad ronivad minu tuppa. Püüan oma tuba vaid endale hoida. Aga ikka õnnestub neil pidevalt sisse pääseda: hüppavad ukselingile, vajutavad selle oma raskusega alla ja ongi sees. Kui tulen turult räimedega, on tuba kindlasti jälle kasse täis. Heameelega keeraks ukse lukku, aga võti on juba teab mis ajast tuksis. Nüüd, kevade poole okupeerivad neetud kassikarvad kogu maja: need veerevad vähimagi tõmbetuule korral pisikeste keradena üle põranda, kogunevad nurkadesse, voodite ja kappide alla, haakuvad iga riidetüki külge, leian neid supi seest, kartulikeedupajast ja isegi peldikust tualettpaberirulli pealt, need kleepuvad taldrikute ja söögiriistade külge, tundub, et isegi õhk on kassikarvu täis, ma hingan kassikarvu, ma lämbun, kui mu kopsudesse ladestuvad kassikarvad. Mantel ei lähe puhtamaks midagi, kassikarvad seevastu kleepuvad peopessa, nühin kätt vastu seina.