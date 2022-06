Lugeja Heelia Sillamaa raamatust «Ammuu»: mind liigutas see ehedus ja ausus

Mind liigutas see ehedus, ausus ja samas huumoriprisma, läbi mille ta oma senist elu vaatles. Pole just palju inimesi, kes saavad lapse mehega, keda tunnevad 2 kuud. Selline elujaatav, «we can do this» hakkaja-suhtumine oli inspireeriv. Mõistan muidugi ka naisi, kes teeksid samas olukorras teise valiku. Küllap ise otsustaksin teisiti (õnneks pole kunagi sellise valiku ees olnud), aga rõõmustav oli lugeda, et mõnikord saavad sellised lood ilusa lõpu. Küllap see raamat ongi lootuskiir noortele emadele, kes avastavad end sarnasest olukorrast ning soovivad jätta lapse alles?