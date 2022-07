Suvelugemise soovitused: kuhjaga põnevust, armastust ja ajalugu

Louise Penny ja Hillary Rodham Clinton on ühendanud selles rahvusvahelisi suhteid puudutavas poliitpõnevikus oma supervõimed. Kui Penny on esmaklassiline jutuvestja, kes hoiab lugejat meisterlikult oma konksu otsas lõpulehekülgedeni välja, siis Clintonil on lauale panna selline (välis)poliitika kogemus, mida eemalseisjatel raske ettegi kujutada. Nii on „Hirmu paine“ all täiuslik raamat head meelelahutust hindavale lugemishundile, kes ei taha komistada järjekordse stamplahenduste kullafondi otsa, vaid otsib mõnusat põnevusnaudingut ja ehedat närvikõdi.