Laulja Artjom Savitski soovitab suveks kahte inspireerivat raamatut

Raamat räägib, kuidas mitte sattuda «saatana» kavalatesse lõksudesse ja olla edukam 98% inimestest maailmas. Lihtsad ja lühidalt kestvad ahvatlused nagu seks, alkohol, mõjuained, teevad inimesed laisaks ja viivad fookuse eemale eesmärkidest ja unistustest. «Saatan kontrollib meid hirmude, ihade, kadeduse ja muude sarnaste halbade iseloomu omadustega, mis kõik pärsivad meie potentsiaali. Raamat on kirjutad intervjuu stiilis ja on õpetlik ning põnev lugemine. Aitas mul mõista kui palju me tegelikult elus mõttetutele mitte kuhugi viivatele emotsioonidele aega raiskame. Väga soovitan,» sõnab Artjom.