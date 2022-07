PROOVI JÄRELE ⟩ Kolm kasulikku harjutust, mis aitavad vabaneda halbadest emotsioonidest

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov korraldab käesoleval nädalavahetusel Blisstonia kakao ja ekstaatilise tantsu festivali. Tiidu sõnul üllatuvad paljud, kuidas vabaneb nende sisemine rõõm ja süda, kui nad tunnevad end vabalt. «See on kui väikse lapse tunne, et kõik on võimalik. Pidu alkoholita on üldse kõige ägedam pidu!» kinnitab ta.