LOE KATKENDIT ⟩ Rõõmustagem! Bridgertonide saaga III osa nüüd ka eesti keeles

Krahvi tütrena sündinud Sophie Beckett on kurja võõrasema soovil taandatud lihtsaks toateenijaks. Põlatud neiu poleks osanud uneski näha, et võiks sattuda Lady Bridgertoni kuulsale maskiballile ja kohata seal oma unistuste printsi. Nägusa ja võluva Benedict Bridgertoni tugevate käte vahel keereldes tunneb Sophie end lausa kuninglikult, teades samas, et peo lõppedes peab ka muinasjutt otsa saama.

Alates maskiballist on kaunis tundmatu vallutanud Benedicti mõtted. Ainus, kes põgusateks viivudeks tema tähelepanu köidab, on üks kummaliselt tuttavlik teenijanna. Benedict on vandunud, et leiab ja abiellub salapärase võõraga, ent üha kasvav igatsus piltilusa teenija järele muudab noormehe põlvist nõrgaks. Kahte suunda kistud südamel on oht lõplikult puruneda.