Stockholmis leitakse põranda külge naelutatud naise laip. Täpselt nagu 30 aastat tagasi

Tuppa, milles saab vaevu sirgelt seista, mahuvad üksnes nari ja tool. Aknaid ei ole, kuid ühes seinas on otse lae all kitsas luuk. Luugi all põrandal on kartulikott ja selle kõrval paar katkist puukasti, mille ta mees Karl on lubanud ära parandada. Otse välisukse vastas on teine uks – see viib tuppa, kus elab Märta koos oma mehe ja lastega. Uks on nii madal, et sealt ei pääse küürutamata läbi.