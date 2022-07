Kui näkist saab inimene, ei ole selles midagi ilusat. Kas ta seda tahabki?

Kuidas Roffey seda täpselt on teinud? Esiteks peame vaatama, kuidas merineitsit on kujutatud. Kui tavaliselt on näkid populaarkultuuris väga ilusad olendid, siis Roffey on võtnud realistliku lähenemise. Autor pole teda kauniks kirjutanud. Kuigi ta on tõepoolest müstiline ja kütkestav naisolend, siis on teda sealjuures kujutatud ka demorfse loomana. Ka siis kui Aycayiast on saanud inimene, on temas säilinud teatav esteetika, mis pole sel ajastul, 20. sajandi lõpul, enam normiks. Tegemist on naisega, kes on pärit ajast, mil kehanormid ja ilu olid konstrueeritud teisiti. Alastus oli tavaline, hügieen ebaolulisem ja ilu nähti teistes vormides. Seetõttu isegi naisena näevad teised saare elanikud teda ikkagi mitte-inimesena.

Roffey näitab lugejale, et inimene võõristab kõike, mis on teistsugune või «teine», sellest mis on «mina» või mis on norm. Merineitsi puhul on see erinevuste amplituut tehtud eriti laiahaardeliseks. Kui naisena nähakse teda teisena, sest ta on teisest ajast, kultuurist, keskkonnast, siis merineitsina on ta lausa teistsugune liik ja paljude kõrvalseisjate arvates üldse mitte inimene. Seetõttu näevad ahned kalurid teda ka kui tühja «lihakotti», millel puudub teadvus. Kui nad ta kinni püüdsid, koheldi teda kui veidrat erutavat kala. Teisesus on nii põhjalik, et nad ei näe teda isegi kui inimest, vaid kui mutatsiooni, perverssust: mida nad temaga teeksid? Kas ta oli kala või liha? Mehed naersid selle peale, et võiksid ta tükkideks lõigata. (Roffey 2020, 35)