AASTA ILUSAIM ROMAAN ⟩ Lugu tüdrukust, kes kaotab kõik. Ka need, keda pidas oma vanemateks

Donatella Di Pietrantonio, «Arminuta». Foto: Raamat

Kõik tema teosed on leidnud tunnustamist kirjandusauhindadega. Di Pietrantonio romaanide tegevuspaik on seni olnud Abruzzo, ja neis on palju isiklikku, kuid peresuhteid käsitlevad lood pole kaugeltki autobiograafilised. Autor peab kodu ja perekonda inimese kujunemisel määravaks ning see teema on teda alati huvitanud. Oma stiili kohta, mis on ilustamata, karge ja otsekohene, on ta öelnud, et tema arstitaustal võib olla teatav mõju.

Intervjuus F. La Portale (Futura Festival 2017) ütles Di Pietrantonio, et tunneb end veidi süüdi, kirjutades alati valust, kuid just valu on see, mis ta kirjutama paneb. Kirjandus on inimloomusesse süvenemine ja tema leiab sealt sügavusest valu.

Tunnete väljendamise kohta märkis ta, et isegi kui Abruzzo dialektis on sõna «armastus», siis seda ei kasutata peaaegu kunagi. Neil on sajad sõnad põllutööriistade kohta, sõnad asjade, mitte tunnete jaoks. Ühest küljest pärsib tunnete väljendamist ujedus, teisest küljest võib-olla aga vajaminevate sõnade nappus. Nii võib ekslikult jääda mulje, et kui tundeid ei väljendata, siis neid polegi. Tegelikult ei ole ka Arminuta bioloogilised vanemad tuimad ega tundetud. Selleks on vaja mitmeid lehekülgi, põgusaid hetki, kuni lugeja mõistab, et tüdruku pärisema armastab teda.