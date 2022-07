Psühholoog annab nõu, kuidas paremini oma sisehäält kuulata ja hetkele keskenduda

Keskendu praegusele hetkele. Pööra tähelepanu sellele, mis praeguses hetkes toimub ning viska minema kõik mõtted minevikust ja tulevikust. Mida rohkem sa süvened praegusesse hetke, seda lihtsam on mõista, kuidas sa ennast tunned.

Loo suhe iseendaga. Püüa ennast mõelda teise inimese olukorda ja arvata võib, et leiad siis üsna sobivad sõnad ja teod vältimaks asjatuid möödarääkimisi ja konflikte.

Võta aega, et olla liikumatult vaikuses. Vali koht, kus sa saad olla segamatult. Kui sa teed oma pea mõtetest puhtaks, saab sisemine tarkus sinuga erinevaid kanaleid pidi suhelda. Elu töötab maagilisi teid pidi ja kui sa usud, et vastused tulevad, siis need seda ka teevad. Ära unusta, et pole vaja muud, kui küsida ning olla õigel ajal õiges kohas vastusele avatud. Sinu keha võib soovitada sulle hoopis mõnda teistsugust rituaali, seega tee täpselt nii, nagu sulle tundub õige ning õpi kuulama oma sisehäält.

Häälesta ennast oma keha lainele. Päeva jooksul erinevaid asju tehes, näiteks tööle sõites, koosolekul olles, otsuseid vastu võttes, sõprade, pere või lemmikloomadega aega veetes või oma ajakava paika pannes, tasub vahepeal ka oma keha kuulata. Kuula oma keha, et saada teada, kuidas sa ennast nende tegevuste ajal tunned. Otsi märke, mis ütlevad sulle, et miski on sinu jaoks kas õige või vale. Oma keha kuulamine aitab sul igas olukorras vaimselt kohal olla, aitab parandada sinu intuitsiooni.

Hoia oma meel avatud ja hinnangutest vaba. Kuna igaühe intuitsioon töötab erinevalt, siis on tähtis hoida ennast avatuna ja hoiduda vastu võetud signaalide üle kohut mõistmast. Kõige parem on signaalide tähtsust mitte hinnata, ükskõik kas need on suured või väikesed, selged või ebamäärased või kuidas need ennast ilmutavad. Oma sisemist tarkust tundma õppides ole avatud ja uudishimulik. Vahel tundub täitsa ebaloogiline, kui sinu sisehääl ütleb, et seda inimest ei tasu uskuda, sellesse seltskonda peaks ettevaatlikult suhtuma või sellele lennukile ei tasu piletit osta.