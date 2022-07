Mai-Liis Kivistik soovitab käsiraamatuid, mis viivad elus edasi

Teoses ei keskenduta siiski ainult kehale, vaid ka näoilmetele, kõnemaneerile ning žestidele. Näojooga õpetajana teab Mai-Liis väga hästi, kui keeruline on näoilmeid kontrollida – on need ju meiega harjumuspäraselt alati kaasas. Ainus võimalus kontrolli omamiseks on neile pidev keskendumine. See aga on raske töö ja nõuab järjepidevust. Näomiimikat on ka erinevat liiki – mikroväljendus või pikendatud näoilmed. Dr. Paul Ekman on tuvastanud üle 10000 näoilme. Veel enam, ta on tuvastanud 7 universaalset näoilmet, mis ei muutu olenemata soost, vanusest või kultuuriruumist. Need ilmed on vastikus, viha, hirm, kurbus, õnn, üllatus ja põlgus.