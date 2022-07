Tallinna Keskraamatukogu kutsub osalema ulmeloomingukonkursil

«Idee sündis sellest, et tahame ulmefännidena kaasa aidata Eesti uue ulme loomisele,» selgitasid loomingukonkursi algatanud raamatukoguhoidjad Birgit Teemäe ja Tea Roosvald. «Sellistes formaatides tööde jaoks Eestis iga-aastast ulmekonkurssi ei ole ja mõtlesime, et võiks selle algatada. Lisaks on meil plaanis ellu kutsuda uus traditsioon tähistada septembris ulmekirjanduse päeva. Just sellel päeval teeme teatavaks ka ulmeloomingukonkursi võitjad.»