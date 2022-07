EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Suvine maiuspala raamatusõpradele, kes huvituvad kultuurist ja kirjastamisest

2022 on raamatukogude aasta ning läbi aasta toimuvad lugemistalgud. Ka Eesti Keele Instituut on agar talguline ja jagab lugemissoovitusi. EKI nooremteadur Lydia Risberg soovitab suviseks maiuspalaks itaalia kirjastaja Roberto Calasso raamatut «Kirjastaja jälg». Õigupoolest on see maiustamiseks küps igal aastaajal.