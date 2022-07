Kolm lihtsat nõuannet, kuidas oma elu rohkem nautida

Siin on kolm inspireerivat nõuannet raamatust « Õnn on otsus! »

1. On loomulik, et suured asjad ei sünni ja harjumused ei muutu üleöö. Ka kõige pikem teekond algab esimese sammu tegemisest ja kulgeb samamoodi ka edasi, ikka üks samm korraga.

2. Kui ümberringi on torm ja kaos, paneb see proovile kui sügav on südametunne su enda sees ning millisele vundamendile on rajatud sinu sisemine õnnelikkus.