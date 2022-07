Mary Wollstonecraft - naine, kes nõudis esimesena naistele meestega sama haridust

«Armastus ja raev. Mary Wollstonecrafti lugu» on Silva teine romaan. Tema esikteos «Mr Dickens and His Carol» (2017) on pälvinud lugejate ja kriitikute tunnustuse, tema lühilugusid ja esseid on ilmunud ajakirjades One Story ja LitHub.

Nagu väga paljud üleminekud, algab see vees. Mitte mäsleva mere avaras hallis vees, mitte tõusude-mõõnade ja kiviste rannajoontega, mitte sadamatega. See vesi laiutab põrandalaudadel minu jalge all, selge vedelik, tulvab nagu üürike kosk minu oma kehast, turtsub uudiseid sinu peatsest saabumisest. Mrs Blenkinsop veereb üle väljaku siiapoole, see peab olema tema: kena ümmargune nägu ja õhetavad põsed, suvekeep lehvimas, surub toekale rinnale nahast kotti ja klaaspudelit. Tema valge rüüsidega tanu on alla vajunud, näha on sassis juuksed (enam punast kui halli) tohutus krunnikeerises, hilissuve hommiku leebes päikesesäras. Kui ta rääkimiseks suu lahti teeb, näen kõveraid ja kollaseid hambaid, sellepärast hoidubki ta naeratamast. Aga tema silmad on muutumatult lahked – ürgselt mudarohelised nagu mõni metsik jõgi pärast tormi, okkad ja lehed ja muda ja vihm, kõik segamini, valguselaigud virvendaval pinnal tantsimas. Kõik see on eluks vajalik.