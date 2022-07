Raamatukogude aasta on märgatavalt suurendanud raamatute laenutamist

«Raamatute laenutamine jätkab võrreldes eelmise aastaga tõusuteel. Kui raamatukogude aasta esimeses kvartalis oli laenutusi 55 000 võrra enam, siis teises kvartalis oli juba 152 438 laenutust aasta varasemast rohkem. Kokku tehti 2022. aasta teises kvartalis raamatukogudes üle Eesti 2 361 901 laenutust,» sõnas raamatukogude aasta programmijuht Liina Valdre. «Suvisel puhkusteperioodil on nii mõnelgi lõpuks võimalik meelepärasesse lektüüri süveneda ning lugedes raamatukogude aastat tähistada. Loodan, et inimeste lugemisisu saab teema-aasta jooksul üha enam hoogu juurde,» lisas Valdre.

30. juuni seisuga on 2022. aasta aprill-juuni perioodil raamatukogudes üle Eesti tehtud kokku 2,36 miljonit laenutust. Nendel kuudel on kõige enam laenutusi maakonna ühe elaniku kohta Tartumaal (3,1), Põlvamaal (2,8), Võrumaal (2,6), Hiiumaal (2,5) ja Lääne-Virumaal (2,2). Eesti keskmine näitaja sel perioodil on 1,8 laenutatud teost inimese kohta.