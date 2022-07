Krista Kaer soovitab head suvelugemist, mida puhkuse ajal nautida

***

Elina Backman, «Kui kuningas sureb». Foto: Raamat

Elina Backman

Tõlkinud Kadri Jaanits

2022

Elina Backmani «Kui kuningas sureb» on debüütromaan, mis on nüüdseks saanud juba järjed ja mille tõlkeõigused on müüdud 16 riiki. Peategelased on koondatud ajakirjanik Saana ja politseiuurija Jan. Saana otsustab sõita Hartolasse tädi juurde ja teda hakkab huvitama, mis tegelikult juhtus aastate eest surnult jõest leitud tütarlapsega. Samal ajal leitakse Helsingist põletusmärgiga surnukeha, ning uurijatel tekib kahtlus, et see ei pruugi jääda viimaseks selliseks mõrvaks.

Tegu ei ole päris karmi põhjamaise krimiga ja minu meelest tuleb see raamatule kasuks. Samal ajal on see igati paeluv lugemine ja tekitab tahtmise autori järgmisi raamatuid lugeda.

Sara Paretsky, «Tapmiskäsud. V. I. Warshawski uus juhtum». Foto: Raamat

Sara Paretsky

Tõlkinud Tarmo Vaarpuu

2022