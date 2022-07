Kylie Jenneri 4 raamatusoovitust neile, kes otsivad eriti kerget suvelugemist

Üks kõige kuulsamaid ja rikkamaid naisi maailmas palju raamatuid just soovitanud ei ole, kuid olles pidevalt suure tähelepanu all, on tema kõikvõimalikud huvid mõistagi välja selgitatud. Internetiavarustest leiab neli teost, mida Kylie Jenner on kiitnud ja lugeda soovitanud. Tarbida ettevaatusega.