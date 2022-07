SUVERAAMAT ⟩ Alen Veziko soovitab kahte sügava mõttega raamatut

Aleni sõnul on David teadupoolest BBC kõige kuulsam loodusfilmide ja – saadete tegija ning on ühe oma filmi järgi kirjutanud raamatu, kus räägib sellest, et inimkond või planeet Maa, on teel hävingu ja huku poole. «Kõige suurem kaos või probleem, mis meil siin on, on loodusliku mitmekesisuse kadumine ülisuurel kiirusel. See ei ole lihtsalt see, et kuskil raiutakse tohutult palju metsa või püütakse tohutult palju kala. Me teame, et kalavarud ookeanis on metsiku kiirusega vähenenud, kalu süüakse aina rohkem. Räägiti sellest, kuidas ka mikroorganismide tasandil on toimumas liigikadu ja hävinemine, see jõuab ka lõpuks omapoolsete ettepanekuteni. Ma ei ole veel seda raamatut otsast lõpuni läbi lugenud, olen seda sirvinud ja siit-sealt lugenud. Mulle meeldib selle raamatu juures see, et see ei ole varurohelise kirjutatud raamat, vaid ta vaatab üsna realistlikult seda kõike, kuidas me ühtpidi oleme kõik selles süüdi ja teisipidi ei ole meist keegi süüdi - see ongi aastasadadega tekkinud probleem,» räägib Veziko.

Muusik soovitab raamatut kõigile neile, kes soovivad oma silmaringi avardada ning Aleni sõnul on raamat ka väga hästi kirjutatud. «Kui 20 aastat tagasi räägiti sellest, et meil on kliimasoojenemine ja globaalne katastroof on kohe-kohe käes, siis seda teemat on koguaeg edasi lükatud. Koguaeg käib sama jutt, et tehakse järjekordne konverents, kus jälle räägitakse, et teeme uue töögrupi ja hakkame seda lahendama. Tegelikult see kõik on käes. Teatud teadlaste arvates on võibolla juba liiga hilja, et seda protsessi pidurdada ja võibolla me olemegi juba hukule määratud, vähemalt see ühiskond on selline planeet ja elukorralduse kujundus. Me ei saagi seda allakäiku enam pidurdada, sest hävinemine läheb järjest kiiremaks - kõikide asjade lõppemine, metsik ressursi raiskamine. See spiraal saab aina hoogu juurde ja võibolla seda ei saagi enam kinni pidada. Ma arvan, et see ongi see põhjus, miks kõik peaksid seda lugema või mõtlema selle kõige peale, miks see nii on ja mida meie reaalselt saame ära teha.»