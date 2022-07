Sinijärv soovitab: targemaks saab, lollimaks ei jää

Taas üks suurepärane suvelugemine, sealhulgas pikemat lugu pelgavale lugejale. «Edasis» on aastate jooksul nii mõnigi väärt uudisjutt trükivalgust näinud ning nende kaante vahele on nad kokku kogutud. Raamatu põhiosa koosneb siiski mineva sügisel välja kuulutet «Edasi» novellivõistlusele laekunud tööde paremikust. Ja kena läbilõige (vast mitte siiski ülevaade) eestikeelse jutukirjanduse hetkeseisust teos ongi.

Novell on mugav žanr lugejale ja kaunis keeruline kirjutajale. Lugu kõigi oma krutskitega tuleb mahutada küllaltki lühikesse vormi. Vormivigurdused aga väga hästi ei toimi, jutuvestmisekunsti tuleb vallata, konkreetsus on oluline. Samas teemapiire pole, saab visata nalja, panna hullu, lasta fantaasial lendu tõusta, mida iganes. Fantaasiaelemendid on tänapäevases kirjanduses juba nii peavool, et pigem üllataks padurealistlik agraarlugu sellest, kuidas naabrimees uue traktori järel käis. Lõpuks oleks põlisele linnainimesele seegi paras ulme. Jah, paarikümne aasta eest oleks küllap ulmeks liigitunud paljugi säherdust, mis täna igapäevase normaalse kirjandusena tundub.