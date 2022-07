Jennifer Aniston jagab kolme väga erinevat raamatusoovitust

Jennifer Anistoni sõnul on «Tüdruk rongis» nõnda haarav teos, et seda on võimatu käest panna. Selle meeletult populaarse põneviku põhjal on loodud ka samanimeline mängufilm.

Dr David Sinclair kirjutab, et kõik, mida me teame vananemisest, on vale, ja jagab teaduslikult tõestatud meetodeid, kuidas kauem noor olla. Anistoni selgitusel on Sinclair suurepärane eeskuju, kuidas nooruslikult elada ning teda kütkestab doktori arvamus, et vananemine on haigus, mida on võimalik ravida.