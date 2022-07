Soome kirjanik Niina Mero: kirjutasin sellise «naisteka», mida oleksin ise tahtnud lugeda

Kirjutan häältele oma peas, et neist lahti saada. Kirjutan selleks, et mõista, et olla kohal, et oma tunded kontrolli alla saada. Kirjutan selleks, et saada paremaks inimeseks, nendele, keda paelub tegevustik ja meelelahutus, kuid kes tõstavad mässu, kui pealispinna all puudub korralik sisu. Lugejana tahan ma, et mind konksu otsa võetaks, aga ka sunnitaks elu üle järele mõtlema. Romantilise ajaviitekirjandusega on see lugu, et seda tehakse sageli selgele sihtrühmale. Suured rahvusvahelised kirjastuskontsernid kipuvad sisu suures osas dikteerima ja kirjanik peab oma loovust juhtima selliselt, et see kirjastaja ootustega sobiks. Minul oli see eelis, et sain kirjutada tavalise Soome kirjastaja jaoks, kes andis mulle vabad käed. Nii et kirjutasin sellise «naisteka», mida oleksin ise tahtnud lugeda.