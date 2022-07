Ilmunud on Thomas Engeri kiidetud krimka «Varjusurm»

Üksikust telgist Oslo haljasalal leitakse rinnuni maasse kaevatud naise laip. Ta on kividega surnuks loobitud, tema seljal on piitsaarmid ja tema käsi on maha raiutud.

Ajakirjanik Henning Juul on kaks aastat töölt eemal olnud. Vaevalt tööle naasnud, saab ta ülesandeks seda räiget lugu kajastada. Õige pea leiab politsei kahtlusaluse, ent Juul saab kiiresti aimu, et kogu asi on palju keerulisem. Vastuseid jahtides satub ta julmade jõudude tähelepanu alla. Kui aset leiab uus mõrv, on Juulile selge, et ta peab tõe jälile jõudma enne, kui hävitatakse veel enam elusid. Tema enda oma kaasa arvatud.