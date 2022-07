Raamat, mida näitleja Russell Crowe südamest soovitab

Maailmakuulus näitleja Russell Crowe ei ole sotsiaalmeedias raamatute kohta palju sõna võtnud, kuid on üks teos, mida ta on Twitteri vahendusel fännidele väga soovitanud, öeldes, et tegu on tõesti hea raamatuga. See on Rutger Bregmani «Inimkond», mis on ilmunud ka eesti keeles.