«Su vanemad müüsid su maha, täpselt nagu mu vanemad müüsid minu. Me ei lähe kunagi koju»

Kui ta aga nägi, et see oli vaid teine köögitüdruk, heitis Filomena end Rosamaria jalge ette ja puhkes hüsteeriliselt nutma, paludes, et see võtaks kööginoa ja ta tapaks, et tal oleks võimalik surra ja minna jumala juurde taevasse. Rosamaria käratas: «Ole vait, sa loll!» Ta surus Filomena kiiresti vastu oma kõhetut rinda, et lapse nuttu lämmatada.

Rosamaria sirutas jala välja. «Itaalia on saapakujuline,» sõnas ta, liikudes käega mööda oma paremat säärt alla, peatudes labajala juures. «Tropea on nagu nööp saapa peal, siin, kauni sinise mere ääres. Kas sa pole siis Tropea sibulatest kuulnud? Ei ole? Need on punased ja nii magusad, et seal valmistatakse nendest koguni jäätist! Oh, aga meie olime nii vaesed, et pidime kirikurottide tagant varastamas käima.»