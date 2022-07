Peenest kalvadosest ja kodusest lihapirukast ehk kuidas raamat võib puudutada kõiki meie meeli

Sarnaselt on raamatut läbi elanud ka üks mu tuttav hing, kes, lugenud Remarque’i «Triumfikaare», hakkas isegi käima mööda baare, kus ta jõi igakord peent kalvadost ja suitsetas Chesterfieldi. Lihtsalt selleks, et kogeda samuti neid vestlusi, mõtisklusi ja tundeid nagu kogevad tegelased antud teoses. Kalvados ja suits on justkui need rituaalsed elemendid, mis lähendavad lugejat loetuga, nagu oleks siis võimalik saavutada see sama meelsus, mis on selles fiktiivses ajas ja ruumis neil tegelastel. See on võimalus astuda nende kingadesse.

Meeled kui sild fiktiivse ja reaalse vahel

Just nagu võivad söögirituaalid ja harjumused meid lähendada karakteritega, võivad need tegelikult ka viia meid edasi või tagasi ajas, ja aidata meil reisida kohtades, millest oleme ainult lugenud. Olles ise fantaasiakirjanduse austaja, on tihti just toit see, mis fantastilise maailma mulle lähemale toob. Fantaasiakirjandusel, olen täheldanud, on oskus kirjeldada lihtsaid toite ja teha nad vastupandamatult isuäratavaks. Nagu on seda teinud näiteks J. R. R. Tolkien, J. K. Rowling, George R. R. Martin, kui ka minu isiklik lemmik sõnasepp ja maailma manaja, Patrick Rothfuss.