Eestikeelsed lasteraamatud, mida saab Spotifys kuulata

«Sõber Raamat» on psühholoogide koostatud audiolugude sari, mis aitab lastel elus ettetulevaid keerukaid olukordi mõista ja nendega toime tulla, olgu mureks kiusamine, õdede-vendade vahelised suhted, üksildus, vanemate lahutus, lähedase kaotus vms. See on biblioteraapia – vaimne ja emotsionaane tugi läbi lugude jutustamise, lugemise ja kuulamise.