EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Luule, mis kõlab suvega kokku

Sinu suvises raamaturiiulis on kindlasti koht ühele heale luulekogule. Psühholoog Maria Teiverlaur (raamatu «Luuleteraapia» autor) on öelnud, et luule võib haiget hinge ravida paremini kui ravimid. Ka luuletaja Doris Kareva on kindel, et luules peitub raviv jõud. Kareva sõnul on raske öelda, mis täpselt luule puhul ravivalt mõjub, aga kindlasti on oluline roll nii rütmil kui ka häälikutel. Kaugest minevikust on teada, et sõnal on tugev mõju – seda kasutasid ravivahendina juba šamaanid.