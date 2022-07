3 värsket suvist armastusromaani, mida saab nautida ilmast sõltumata

Susan Mallery, «Enne kui suvi läbi saab». Foto: Raamat

Susan Mallery

Kirjastus Ersen

Pikk romantiline suvi koos salaarmastusega? Mis siin ikka viltu võiks minna…

Nissa Lang teab, et Desmond Stilling on talle kättesaamatu. Mees on suurfirma juht, tema kõigest kooliõpetaja. Mees on jalustrabava välimusega, tema... mitte eriti. Nii et kui planeeritud maja valvamise tööots ootamatult ära jääb ja Desmond pakub talle suveks elamispinda, vannub naine endale, et ei avalda, mida ta on mehe vastu tundnud alates nende esimesest – ja ainsast – suudlusest.

Desmond oleks pidanud aimama, et pole mõtet kiusatust oma katuse alla tuua. Ta otsustas juba ammu, et parima sõbra õde on tema jaoks liiga armas ja hea. Nissa väärib meest, kes suudab kinkida talle oma südame. Just tema heaolu nimel on Desmond temast eemale hoidnud. Aga kui naise naer tema üksildase villa elule äratab, ei ole ta enam kindel, kui kaua ta suudab kiusatusele vastu panna.

Jenny Colgan, «Suvi Ranna tänava väikeses pagariäris». Foto: Raamat

Jenny Colgan

Varraku ajaviiteromaan