3 nippi, kuidas lugemine harjumuseks muuta

Kui Sa pole pärast kooli kohustusliku kirjanduse viimase raamatu kaane sulgemist ühtki raamatut läbi lugenud, siis sellest pole midagi. Parim aeg alustamiseks ongi just praegu! Küll aga võib just esimene samm tunduda see kõige raskem. Proovi alustada raamatust, mis haakub Sinu hobiga või huvialaga, sest raamatuid on tõepoolest seinast seina. Pea igas valdkonnas leidub ka mõni inspireeriv elulooraamat – need on üldjuhul lihtsasti loetavad, kaasahaaravad ning ühed parimad isutekitajad, et haarata järgmine raamat. Ja veel. Isegi kui alguses on lugemine aeglane, tähelepanu hajub, mõni peatükk või lõik tundub igav, siis ära anna alla ja loe raamat ikkagi lõpuni. Keegi ei tee sisu kohta tunnikontrolli ja Sul on täiesti lubatud raamatut omas tempos, omamoodi ja soovitud kohtadelt lugeda.