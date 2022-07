Tahkuna tuletornis kohtuvad muusika ja kirjandus

2022 on Hiiumaal kuulutatud kirjanduse aastaks. Pealiskaudselt näeb see välja nagu iga teinegi: nagu eelmiselgi, nii niidetakse ka sel suvel muru, süüakse tuulehaugi ning käiakse rannas ja festivalidel.

Veronika Kivisillat lugedes tundub, nagu jälitaks lood teda kõikjal: bussis, rongis, poes, Balti Jaamas ja suvilas. Pane ainult märkmikusse kirja. Kuid tõsiasi on, et nende tavaliste, eluliste sündmuste märkamiseks ja vahendamiseks on vaja teravat silma, vahedat sulge ning piiramatult armastust elu ja selle juurde kuuluva absurdi vastu. Tulemuseks on elujaatavad ja helged lood, mida ühel juuliõhtul otse autori enese suust kuulda saab.