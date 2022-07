George Friedman maalib uues teoses pildi Ameerika Ühendriikide tulevikust

Diplomaat Margus Kolga selgitusel on «Torm enne vaikust» raamat maailmast ja selle korraldusest, küll kirjeldatuna Ameerika Ühendriikide ajaloo kaudu. «Friedman võtab aluseks USA riigijuhtimise ja majanduselu arengutsüklid ning näitab, kuidas need on süvitsi mõjutanud inimeste ja riikide käitumist, alguses kitsamalt riigis endas, kuid õige pea ka mujal maailmas. Need tsüklid on erineva ajavälbaga, aga selle kümnendi lõpus satub mõlema lõpp ja uue algus esimest korda ajaloos ühele ajale. Kuna tsüklivahetuse mõju on alati olnud epohhiloov, siis on oodata tormi. Maailm muutub, aga milliseks? Vajalik lugemine,» märgib Kolga.