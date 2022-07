10 regiooni, mis uuel suurjõudude võimuvõitluse ajastul globaalpoliitikat juhivad

Kümne kaardi näitel selgitatakse, mil moel geograafia on mõjutanud inimkonna ajalugu ja milliseks see võib kujundada meie maailma tuleviku. Lugeja saab muu hulgas teada, miks on Euroopa järgmise suure rändekriisi juured Sahara lõunaosas, mispärast ei saa Lähis-Ida tulevikus loota üksnes naftale, miks võib iga hetk puhkeda torm Vahemere idaosas ja mil moel saab kosmosest lähituleviku sõjatander.

Tim Marshall, «Geograafia võim». Raamat

«Geograafia võim» on järg Tim Marshalli suurepärasele maailma geopoliitilisele käsitlusele, raamatule «Geograafia vangid» (eesti keeles 2021). Selles raamatus vaatab autor tulevikku, tehes seda juba tuntuks saanud ladusas ning kujundlikus keeles, elegantselt ja veenvalt. Kontseptuaalne geopoliitika õpik on saanud teise osa edasijõudnutele.

Timothy John Marshall on auhinnatud Briti ajakirjanik ja autor, kelle sulest on ilmunud seitse välispoliitika- ja rahvusvahelise diplomaatia teemalist teost. Ta on teinud kaastööd Briti telekanalitele Sky News ja BBC ning on mitmekümne aasta jooksul edastanud informatsiooni paljudest suurtest sõja- ja kriisikolletest.

