Tiit Trofimov: kui pidutsed viimase hingetõmbeni või töötad nagu orav rattas, siis on see mõttetult elatud elu

Muutud sina, muutub maailm su ümber

Mõttemaa- ilma ja väärtushinnangute muudatustega muutub paratamatult sind ümbritsevate inimeste ring, sest sa soovid rohkem aega veeta nendega, kellega sul on ühine vibratsioon. See ei tähenda, et sa vanadest sõpradest enam ei hooliks, te lihtsalt kohtute harvem, sest ühiseid huvisid ja jututeemasid on väheks jäänud. Mõni sõber areneb sinuga koos, aga mõni kaob su elust päriseks. «See kõik on okei, igaühel on oma tee ja igaüks on oma eluga just seal, kus ta parasjagu olema peab,» kirjutab Trofimov.

«Lõpp on algus. Julgus elada iseendana» Tiit Trofimov Foto: Raamat

Tiidu elus oli periood, kui ta tegeles kahtlaste asjadega – tarbis narkootikume, jõi ja tõmbas ringi. Selline oli tema programm, sest ta uskus, et äge elu ongi just selline. «Muhammad Ali on öelnud, et kui sa võtad viiekümneaastaselt elu samamoodi nagu kahekümneselt, oled raisanud kolmkümmend aastat oma elust. Olen temaga nõus. Kui sa ei ole teinud kannapööret ja pidutsed viimase hingetõmbeni nagu kahekümnene või töötad nagu orav rattas, siis on see mõttetult elatud elu. Sellisel juhul tuled sa ikka ja jälle siia Maa peale tagasi, kuni saad aru, et elus on midagi rohkemat kui raha tagaajamine, meeletu töötamine, inimestega tülitsemine, vihkamine… See pole see, mida me siia tegema tulime,» tõdeb ta.