Ükssarvikud, kes ei ole pärit muinasjutumaalt, vaid kuuluvad õudusunenägudesse

Kaose Karikas, võidusõit, kus võtavad mõõtu tiivulised ükssarvikud ja nende ratsurid, on aasta oodatuim suursündmus. Nagu kõik muu maagiaga seonduv, toimub seegi Saarel, tillukesel maalapil Suurbritannia ja Iirimaa vahel. Avalikkus on võistlusele kaasa saanud elada vaid 13 aastat, enne seda peeti igasugust võlukunsti müüdiks. Olgugi et elukad on karmid ja verejanulised, tahab nüüd iga laps olla väljavalitu, sõita Saarele, kus ükssarvikud elavad ja olla see, kes loob ühega neist sideme ning aitab tal kooruda. Skandar Smith on 13 ja valmistub koorumise eksamiks. Eelmisel aastal kukkus tema õde Kenna läbi, aga poisil õnnestub kõige kiuste ratsuriks saada. Saarel on ärev aeg, kuna Kaose Karika võitja ratsu varastatakse. Peagi selgub, et Skandar on ainus, kes saab vastu astuda vargale, hirmuäratavale Põimijale.