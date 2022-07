Eesti keeles ilmus rahvusvaheline menuk seente maailmast

Merlin Sheldrake’i arusaamu muutev teekond seente varjatud maailma ulatub pärmist psühhedeelikumideni; seenteni, mis sirutuvad maa all kilomeetrite taha ja on planeedi suurimad organismid; seenteni, mis seovad taimi omavahel keerulisteks võrgustikeks; ning seenteni, mis imbuvad putukate kehadesse ja töötlevad neid hävitava täpsusega.

Raamatu autor Merlin Sheldrake on bioloog, kirjanik ja muusik, kelle uurimistöö ulatub seenebioloogiast Amasoonia etnobotaanika ajalooni ning heli ja vormi suheteni resonantssüsteemides. Sheldrake on innukas õllepruulija ja fermenteerija ning teda lummavad suhted, mis tekivad inimeste ja teiste eluvormide organismide vahel.

Oma loomingus seente maailma uurinud fotokunstnik Peeter Laurits ütles, et Sheldrake'i raamat on vaimustav põnevik sellest, kuidas seente niidistikud kogu elusat maailma tervikuks siduda aitavad.

«Seente imeõhukesed niidid pääsevad haruldaste mineraalideni ja muudavad need väga hinnalisteks allikateks, seened korraldavad eri taimeliikide vahelist kaubavahetust ja infovõrke, asustavad kõiki «kõrgemaid» loomi, sekkuvad omatahtsi nende närvisüsteemi. Nad elavad kõigis me kudedes ja mõned neist – maagiliste seentena – oskavad teha me teadvusega selliseid trikke, mida me ise mõista ega kirjeldada ei oska,» märkis ta.