Küsimus, mida peaksid endalt küsima enne iga tähtsa otsuse langetamist

«Meile on õpetatud, et kui teeme otsuseid lähtuvalt sellest, mis tekitab meis parema tunde, siis oleme egoistlikud. Näiteks ei pruugi su perekond mõista, miks sa ei taha minna pühapäeval sugulaste juurde lõunale. Sina tunnetad aga väga selgelt, et see üritus lihtsalt ei resoneeri praegu sinuga, pigem tekitab hea tunde üksi koju jäämine ja oma asjadega tegelemine. Sinu tunne kõneleb sinuga valjult, ent see justkui pole teiste jaoks piisav põhjus,» kirjeldab Dalí oma raamatus. Tema sõnul šokeerib inimesi tihtipeale see, kui keegi väljendab ausalt seda, et miski ei tekita head tunnet. Sel põhjusel jäetakse sageli üks või teine asi tegemata või valitakse midagi muud.