Kuidas terve linn ei suutnud üht mõrva ära hoida

«Väljakuulutatud mõrva kroonika» on huvipakkuv lühiromaan, seda enam, et põhineb tõestisündinud lool. Kui ma kuuleks, et kedagi plaanitakse mõrvata, siis mu esimene instinkt oleks muidugi ohvrit hoiatada ja võime informeerida. See lugu toob välja terve müriaadi motiive ja kokkusattumisi, miks tapmist ära ei hoitud, alates sellest, et ei usuta mõrvarite kavatsusi kuni vana hea selgituseni: «Ma arvasin, et keegi teine juba tegi seda». Teistsuguseks lõpuks oleks piisanud vaid mõnest väikesest muutusest.