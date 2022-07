JÕULINE ARMASTUSLUGU ⟩ «Olen ikka veel oma mehega koos, kuigi tema elab ühes riigis ja mina teises»

Õhtul läheme klubisse pidutsema ja päikesetõusu ajal edasi reivile, mis korraldatakse skvotitud majas. Varem oli see maja uhke villa. See seisab keset teisi villasid, aga on räämas. Toanurkades vedeleb igasugust kola, jalgadeta toole ja tühje spreivärvipudeleid. DJ mängib kuskil harjakapis ja inimesed tantsivad elutoas. Aed on savine, heina kasvanud, müüri taga eristuvad kontrastina naabermajade siledaks pügatud muruplatsid ja väravasuude valvekaamerad. Me pikutame katusel päikese käes, tõmbame kanepit ja joome punastest purkidest õlut, nii õhtupoolikuni välja. Seejärel tuigume väsinult mehe vanematekoju, mis asub Sant Gervasi linnaosas tänaval, mille nimi on Laforja.

Imestan, et täiskasvanud inimene elab ikka veel vanemate juures. Kuidas keegi seda üldse suudab? Võib-olla ei ole mehel rahaliselt võimalik välja kolida, ja edaspidi panen tähele, et siinmail ei olegi see imelik, et elatakse vanematega ühe katuse all, kuigi ollakse juba paarikümne aasta vanused või isegi tükk aega pärast seda. Ema juures on kõik alati parem, kuulen neid tihti ütlemas.

Uurin tuba, mis on olnud mehe ja tema venna oma sellest ajast, kui nad olid väikesed. Seinal on ikka veel nende lapsepõlvepilt. Sellel meisterdavad vennad elutoa laua taga millegi kallal ja ema on pannud nad ühtemoodi riidesse. Nad näevad välja nagu kaksikud, kuigi neil on poolteist aastat vanusevahet. Toas on alles ka narivoodi. Mees magab all, ülemisel voodil hoitakse koomikseid ja vanu karvaseid mänguasju, sest vend on endale naise leidnud ja vanemate ulu alt jalga lasknud. Vend töötab mägedes matkajuhina, aerutab kitsukese kajakiga mööda jõgesid ja laskub koskedest oma eluga riskides. Mees räägib, et kui nari aastaid tagasi majja toodi, oli vend teatanud, et tema võtab ülemise voodi, ja mees oli vastanud, et talle see sobib, kuna on alati olnud alumiste voodite fänn. Hiljem mõtlen, et see kirjeldab väga hästi tema loomust. Ta oskab olla rahul sellega, mis on, ja näha häid külgi ka seal, kus neid pole. Ise ei ole ma selles kuigi osav. Ajan alati taga paremaid palu ja mõnikord võib see mulle ka õnnetuseks olla.