Millest on eetiline kirjutada ehk kas endiselt eksisteerib sõnavabadus?

Kirjandus kui kunst võib töötada kui atribuut näitamaks meile ausalt maailma inetusi. Just neid ebamoraalseid aspekte, mis on samuti osa meie elust. Miks me seda aga pidevalt maha tahame vaikida? Selles osas imponeerib mulle Ludwig Wittgenstein samastus, kes leidis, et eetika ja esteetika on tegelikult üks (1966). Vägivald, keha abjektsus, rassism, homofoobia, transfoobia, natsism - inetud teemad, mis tuletavad meelde kui rõvedad loomad võivad inimesed olla. Mis näitavad meile inimeseks olemise jõhkrat, koledat poolt. Mis on solvavad ja määrivad. Ent sellest vaikides, ei ole see inetu pool inimkonnast ometi kuhugi kadunud. Selle asemel, et see katta ebaeetilise tsensuuri mantli alla, tasuks ehk hoopis sellele ausalt otsa vaadata. Teos kui iseseisev kunstiline tekst on ju kõigest juba olemasoleva peegel. Kui see on moraalselt ebakorrektne, siis on seda ka meie reaalne maailm. Kõige lõpuks on see meie enda, lugeja teha, kuidas me loetut tajume ja tõlgendame. Ma leian, et on oluline käsitleda selliseid küsimusi filmides ja raamatutes, et suurendada meie teadlikkust, aidata meil kujundada oma vaatenurki probleemidest, tunda vahet õigel ja valel. Ka siis kui selle eetilisus on küsitav ja väga subjektiivne. Kuid kas just mitte see lõputut filosoofiline sisemine dilemma hea ja halva vahel pole see, mis peaks meid kasvatama? Ka väga ebaeetilise teose lugemisel on meil endi moraalikoodeks, mis paneb paika selle, kuidas vastava teose vastu võtame. Olen nõus, et kirjandus peaks olema iseseisev kunstivorm, mis on sotsiaalsetest piirangutest sõltumatu. See peaks seisma iseenda eest, ilma et teda piiraks ajaga kaasas käivad tõekspidamised.