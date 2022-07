EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Ilma selle raamatuta ei saa ükski põlvkond hästi suureks kasvada

Kümmekond aastat tagasi levis sotsiaalmeedias meem, kus paluti inimestel nimetada kümme neid enim mõjutanud raamatut. Panin loomulikult ka oma raamatud kirja, esimesena tuli pähe Ellen Niidu «Triinu ja Taavi lood».

Ellen Niit, «Triinu ja Taavi lood». Foto: Raamat

«Triinu ja Taavi jutud» ilmusid 1970. aastal, mõni aeg hiljem ka selle järg «Triinu ja Taavi uued ja vanad lood» (1977). Raamatu peategelased on kaksikud Triinu ja Taavi ning nende pere. See on üks neist raamatutest, kus justkui midagi ei juhtu, aga sellegipoolest on huvitav.

Niidu huumor on lihtne, soe, üldinimlik. Eriti aga rõõmustab mind «Triinu ja Taavi lugude» eesti keel: minu meelest on see täiuslik. Tekst voolab särtsakas ja suupärases rütmis, sõnad sobivad omavahel nii hästi kokku, et lust kohe.

Tõlkija ja kirjanik Indrek Koff on öelnud, et ilma selle raamatuta ei saa ükski põlvkond hästi suureks kasvada. See põnev, eluline ja lõbus raamat mõjub otsekui kaunis proosaluule, mis pakub sügavat lugemisrõõmu nii lapsele kui ka täiskasvanule. Tõsi, nii on.