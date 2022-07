ANNA HOOGU ⟩ Juhan Auli 125. sünniaastapäevaks ilmub mälestusteraamat, mille käsikiri on aastaid tolmu kogunud

Juhan Aul hakkas oma mälestusi kirja panema 1972. aastal ja adresseeris need oma pojale. Partaku sai ta poeg noorelt surma ja käsikiri jäi riiulisse tolmu koguma. Hiljem andis perkond teksti Tartu ülikooli raamatukogule.

«Juhan Aul oli see mees, kes sisuliselt pani püsti Eesti geenivaramu. Muidugi, geene polnud tol ajal veel üles leitud, seepärast kogus ta geeniandmete asemel kehamõõtmeid. Aga ettevõtmise eesmärk ja põhiolemus oli sama,» kirjutab Juhan Javoiš, kes on võtnud nõuks Auli mälestused avaldada.

Raamatu väljaandmist toetab 1000 euroga ka Tartu ülikool, kuid lisakulude katmiseks on vaja pisut enam. Et raamat saaks eriti kaunis, on saab sellele Hooandja kaudu õla alla panna. Uuri lähemalt siit!